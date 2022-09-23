Танки западного образца значительно улучшат силы Украины, но необходима подготовка и логистическая цепь.

США и Германия медлят с предоставлением Украине современных танков M-1 Abrams и Leopard из-за проблем, связанных с обслуживанием и логистикой.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что танки M-1 Abrams американского производства и Leopard немецкого производства станут мощным ударом, который поможет украинским военным вернуть и удержать больше территории, по сравнению со старыми советскими танками, которыми они пользуются сейчас.

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Однако, по словам американских чиновников, украинских советников и помощников в Конгрессе США, высшие должностные лица по вопросам национальной безопасности обеих стран не решаются предоставить танки из-за проблем, связанных с обучением и логистикой.

По словам экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, танки западного образца значительно улучшат силы Украины, но необходима подготовка и логистическая цепь - дивизион М-1 может потреблять до 600 тыс. галлонов топлива в день - могут помешать продвижению Украины.

Например, M-1 представляют собой совсем другую систему, чем танки советской эпохи, которыми сейчас пользуется Украина, и нуждаются в значительном техническом обслуживании и логистической поддержке.

Один из источников сообщил, что это достаточно сложная задача - доставить Украине не только танки американского производства, но и запчасти для их обслуживания, так как "вы же не хотите дать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, и они не смогут его заправить".

По словам чиновника, для боевых действий Leopard могут подойти больше, поскольку они похожи на танки, которыми уже пользуется Украина, и требуют меньше топлива, чем "Абрамсы". Однако Германия неоднократно отклоняла просьбу Украины о предоставлении танков, а министр обороны Кристина Ламбрехт недавно заявила, что Берлин договорился с партнерами из НАТО не делать таких действий "в одностороннем порядке".

Как пишет Politico, этот спор о танках - последняя схватка в споре по поводу вооружений между Западом и Украиной. На каждом этапе США месяцы колебались, прежде чем предоставить то или иное оружие - сначала противовоздушные ракеты Stinger, затем высокомобильные артиллерийские ракетные системы - опасаясь, что они станут "красной линией", которая может спровоцировать Россию на новую эскалацию, а потом меняли свое мнение и передавали оружие по мере развития войны и изменения потребностей на поле боя.

Запрос Киева на танки западного образца был сделан до последнего контрнаступления и ухода России с большей части восточной Украины. Но в течение последних двух недель высокопоставленные американские чиновники обсуждали с европейскими союзниками, включая Германию, возможность отправки танков для участия в войне. Запрос приобрел новую актуальность после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что в стране мобилизуют 300 тыс. военных для войны в Украине, что является значительной эскалацией.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с предоставлением Германией вооружения для Украины. Президент отметил, что танки не поставят точку в войне. "Бронированная техника для нас - это вопрос выживания украинцев... Это не только танки, это и (противотанковые гранатометы) "Матадоры", это бронированная техника, которая есть у Германии, которую мы очень хотим и просим у Шольца", - сказал Зеленский.

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