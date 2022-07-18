Джем Оздемир заявил, что слова Путина не стоят бумаги, на котором написаны.

В Германии скептически отнеслись к возможному соглашению между Украиной и Российской Федерацией об экспорте украинского зерна по морю. Немецкий министр сельского хозяйства Джем Оздемир заявил, что с таким же успехом можно поверить в Санта- Клауса или пасхального кролика

Об этом пишет Politico.

"Я не думаю, что из этого многое выйдет, потому что это основывается на словах Путина, недостойных бумаги, на которой написаны. Если вы все еще верите слову Путина, можете с таким же успехом поверить в Санта- Клауса или пасхального кролика. Приблизительно такой же уровень серьезности и достоверности", – заявил министр сельского хозяйства Германии.

При этом он призвал Европейскую комиссию увеличить экспорт украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом.

"Соседние страны и отдельные государства-члены не могут сделать это самостоятельно. Для этого нужно руководство Комиссии", – подытожил Оздемир.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 июня министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский объявил, что из Украины нужно вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 60 миллионов тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 миллионов тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 миллионов тонн зерновых.

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в отдельных телефонных разговорах с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным обсудил вопросы экспорта украинского зерна.

В связи с освобождением от оккупационных войск острова Змеиный в устье Быстрое судового хода Дунай - Черное море стало доступным для прохождения судов, перевозящих агропродукцию.

11 июля в украинские порты прибыли первые восемь иностранных судов для перевозки агропродукции.

13 июля во второй половине дня Министерство национальной обороны Турции объявило, что в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры по экспорту украинского зерна.

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