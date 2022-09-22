Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что желает оккупантам "счастливого конца".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желает "долгой жизни" президенту России Владимиру Путину и лицам из его окружения.

Об этом он сказал в интервью немецкому порталу Bild, отвечая на вопрос, можно ли быть счастливым от чьей-то смерти, в частности, если речь идет о Путине.

"У меня к военно-политическому руководству и к каждому российскому военному, который пришел на нашу землю, - у меня другое мнение... Я им ничего хорошего не желаю. И я им долгой жизни не желаю. Как только они пришли сюда - я им желаю, чтобы они убрались с нашей земли. А если они не убираются, я им всем желаю счастливого конца", - сказал он. Видео дня

На уточняющий вопрос, будет ли он счастлив, если Путин умрет, Зеленский отметил: "Для меня не надо здесь искать никакой дипломатии. Я считаю, что все люди, начиная от президента Путина, заканчивая его окружением, включая всех военных, которые пришли на нашу землю, - я всем им долгой жизни точно не желаю".

Переговоры Украины и России

Несмотря на все предостережения Запада и попытки украинских властей прийти к компромиссу с Россией дипломатическим путем, Путин приказал войскам вторгнуться на территорию Украины утром 24 февраля.

С тех пор в информационном пространстве неоднократно поднимали вопрос мирного урегулирования войны, однако РФ постоянно подчеркивала на пропагандистских тезисах Путина по "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Западные СМИ писали, что Зеленский пытался созвониться с российским президентом, чтобы предотвратить кровавое вторжение, однако Кремль отвергал любые разговоры.

Даже после первых успехов контрнаступления ВСУ Россия не готова учитывать в переговорах позицию Украины, отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В США и в Европе тоже считают, что военные неудачи не убедили Путина изменить свои первоначальные цели по захвату всей Украины.

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