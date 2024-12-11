Путин пожаловался венгерскому премьеру на "киевский режим".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Говорили в том числе и об Украине, сообщает РИА Новости. Отмечается, что инициировал разговор Орбан.

Во время переговоров руководитель венгерского правительства "выразил заинтересованность в содействии в совместном поиске путей политико-дипломатического решения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".

В ответ Путин пожаловался на "деструктивную линию киевского режима", который якобы исключает возможность мирного урегулирования.

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Лидеры стран также обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности события в Сирии.

Других подробностей разговора издание не приводит.

9 декабря 2024 года премьер-министр Венгрии встречался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго.

Контакты Орбана и Путина

Орбан - один из немногих европейских лидеров, который откровенно поддерживает хорошие отношения с российским диктатором.

В июле 2024 года, когда Венгрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза, руководитель венгерского правительства в рамках "миротворческой миссии" побывал с визитом в Москве, где встречался с Путиным. Перед этим Орбан был в Киеве.

Встреча Орбана с Путиным возмутила многих европейских политиков, в сторону венгерского премьера звучали жесткие заявления. В ЕС подчеркивали, что он поехал в Россию не как их представитель.

Также Орбан посетил Грузию сразу после того, как стало известно о победе на парламентских выборах в этой стране пророссийской партии "Грузинская мечта". Журналист Дэниел Джонсон написал, что визит Орбана в Грузию свидетельствует о его желании стать посредником между Дональдом Трампом и кремлевским правителем Путиным.

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