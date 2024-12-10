Орбан встретился с Трампом: на встрече были Волц и Маск (фото)

Встреча в Мар-а-Лаго произошла сразу после встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго.

Как сообщил Орбан в социальной сети X, опубликовав фото из имения Трампа, к разговору также присоединились будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Волц и бизнесмен Илон Маск.

"США сегодня. Будущее началось", - отметил Орбан.

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Визит Орбана в США состоялся вскоре после того, как Трамп, президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Владимир Зеленский провели трехстороннюю встречу в Париже 7 декабря.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, 7 декабря в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча президентов Украины, Франции и избранного американского лидера. Они общались около 30 минут.

Впоследствии Трамп сказал журналистам, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и окончания войны.

Зато президент Украины Владимир Зеленский заявил новоизбранному лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, что Путин боится только его.

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