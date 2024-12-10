Орбан встретился с Трампом: на встрече были Волц и Маск (фото)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго.
Как сообщил Орбан в социальной сети X, опубликовав фото из имения Трампа, к разговору также присоединились будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Волц и бизнесмен Илон Маск.
"США сегодня. Будущее началось", - отметил Орбан.
Визит Орбана в США состоялся вскоре после того, как Трамп, президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Владимир Зеленский провели трехстороннюю встречу в Париже 7 декабря.
Встреча Зеленского и Трампа
Напомним, 7 декабря в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча президентов Украины, Франции и избранного американского лидера. Они общались около 30 минут.
Впоследствии Трамп сказал журналистам, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и окончания войны.
Зато президент Украины Владимир Зеленский заявил новоизбранному лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, что Путин боится только его.