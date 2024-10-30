Он напомнил о недоверии к политику на Западе.

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию свидетельствует о его желании стать посредником между бывшим президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Путиным.

Как пишет в колонке The Telegraph журналист Дэниел Джонсон, Орбан стал марионеткой Путина настолько, что закрыл глаза на вопиющие фальсификации на парламентских выборах в Грузии. Политик поздравлял пророссийскую партию "Грузинская мечта" с "потрясающей" победой, а саму страну с "проевропейским" выбором. Также он заявил, что выбор пророссийской власти не позволил Грузии "стать второй Украиной".

По мнению Джонсона, этот визит свидетельствует о надежде Орбана сыграть роль доверенного посредника между Трампом и Путиным. Возможно, он хочет помочь заключить между НАТО и Россией соглашение о прекращении войны в Украине:

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"Однако сейчас Орбану глубоко не доверяют в большинстве западных столиц - особенно в Киеве. Трудно представить, что Владимир Зеленский согласится предоставить Венгрии (которая имеет территориальные претензии на Закарпатье) какую-либо роль в будущих мирных переговорах".

Выборы в Грузии

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия объявила о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах. Президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиция не приняли эти результаты.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель призвал страну провести расследование относительно вероятных избирательных нарушений, о которых заявляли оппозиционеры и аналитики.

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