Также венгерский премьер встретился и с миллиардером Илоном Маском.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил новоизбранного президента США Дональда Трампа во Флориде с новой "мирной миссией", пишет Le Monde.

"Сегодня в Соединенных Штатах. Будущее на марше! День в Мар-а-Лаго с избранным американским президентом, миллиардером Илоном Маском и Майком Вальсом, будущим советником Белого дома по вопросам безопасности", - сообщил Орбан на своей странице в соцсети X.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что эта встреча показала, что "силы, которые выступают за мир в Украине, были правы, радуясь победе Дональда Трампа".

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По его словам, после визита во Флориду "на этой неделе состоятся еще как минимум два мероприятия в рамках венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра".

В издании напомнили, что эта инициатива Орбана разозлила европейских лидеров в июле, ведь он поехал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, не посоветовавшись с ними.

"Мирная миссия" Орбана в июле - реакция ЕС

Как писал УНИАН, Европейский парламент осудил поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ. Там отметили, что Венгрия должна понести ответственность за такие действия.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала визит Орбана в Москву. По его словам, такая мирная миссия была ничем иным, как миссией умиротворения.

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