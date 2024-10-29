Орбан уверен, что грузинский народ сделал правильный выбор, проголосовав за победу партии "Грузинская мечта".

Виктор Орбан поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах. В своем обращении премьер-министр Венгрии поблагодарил правительство страны за то, что ее "не превратили во вторую Украину", сообщает SOVA.

На пресс-конференции в Тбилиси Орбан заявил, что грузинский народ принял верное решение, проголосовав за победу партии "Грузинская мечта". Он отметил, что правительство Грузии не захотело втягивать страну в "бессмысленную войну", которая идет в Украине.

"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС", - сказал премьер-министр Венгрии.

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Венгрия знает, что такое война, но также знает и о том, что такое мир, подчеркнул Орбан. Он добавил, что его страна позитивно оценивает попытки Грузии добиться мира.

"Поэтому нам понятен выбор грузинского народа в пользу мира. И в Венгрии так. Я четко заявляю: грузинский народ сделал выбор в пользу мира. Народ сделал европейский выбор", - поделился Орбан.

Парламентские выборы в Грузии - что известно

Напомним, что в Грузии 27 октября завершилось голосование на парламентских выборах. После подсчета голосов победу одержала партия "Грузинская мечта".

Ранее УНИАН писал, что после завершения парламентских выборов в Тбилиси начались масштабные протесты. Грузинская оппозиция не согласна с результатами и требует от власти провести повторные выборы.

Кроме того, не признал результаты парламентских выборов в Грузии и экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, выборы были украдены марионеточным правительством Путина в Тбилиси.

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