В столице РФ Рабинович встретился с руководством Кремля и "Единой России".

Одиозный соратник кума Путина Виктора Медведчука - нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович поехал в Москву и "засветился" в Кремле, а также на Красной площади.

Соответствующие фото появились вчера и сегодня на странице Рабиновича в Facebook.

Накануне вечером депутат встретился с "куратором украинского направления" - замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. "Я довел до Дмитрия Николаевича позицию нашей партии по ключевым вопросам внешней и внутренней политики! Работаем дальше!", - написал он и показал селфи из-под кабинета Козака.

Сегодня Рабинович "засветился" на Красной площади, сделав там селфи.

На еще одном сегодняшнем фото Рабинович позирует с первым зампредседателя пропутинской фракции "Единая Россия" Вячеславом Макаровым.

"Межпартийное соглашение между нашими партиями практически готово к подписанию", - уверяет член ОПЗЖ.

Примечательно, что сегодня Верховная Рада работала в пленарном режиме. Однако Рабинович провел рабочий день вне парламента, что подтверждается на сайте Верховной Рады в разделе "Электронная регистрация".

В эфире российского пропагандистского телеканала Рабинович признался, что "соскучился по Москве и очень любит этот город".

Отметим, год назад Рабинович заразился коронавирусом и устроил спор из-за российской "вакцины", которую активно рекламирует президент РФ Владимир Путин.

На днях коллега Рабиновича по фракции - нардеп Илья Кива - оскандалился новым странным заявлением о Путине.

Автор: Виолетта Орлова