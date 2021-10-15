Недавно депутат от ОПЗЖ умудрился поздравить президента РФ с днем рождения.

Одиозный пророссийский политик и нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попытался объясниться за свое недавнее поздравление президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Это произошло в эфире телеканала "Украина 24" накануне вечером.

Отвечая на вопрос ведущей, Кива заявил, что "поздравил лидера соседнего государства как мужчину, к которому он испытывает уважение".

"Я считаю, что этот человек записан в историю как мировой правитель, который на сегодняшний день диктует миру свои правила. И это может вызывать уважение", - заявил депутат. И добавил, что РФ - "экономический партнер Украины".

Кива также заявил, что "в следующем году Путина будет поздравлять вся Верховная Рада". Он утверждает, что его коллеги по фракции ОПЗЖ не возражали против таких заявлений в адрес России и Путина.

7 октября Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа". Скандальный член ОПЗЖ заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".

Выходка Кивы чрезвычайно возмутила военнослужащих ВСУ, ежедневно рискующих жизнями на Донбассе. Указав Киве на то, что он "перешел границу", они назвали его "наркоманским животным" и попросили военных на мирной территории Украины, при встрече плюнуть политику в лицо. Также они позвали его на фронт.

После Кива отреагировал на приглашение бойцов ВСУ приехать на Донбасс и "увидеться" с россиянами.

Автор: Виолетта Орлова