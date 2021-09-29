Некоторые участники митинга ОПЗЖ реагировали на вопросы журналистов достаточно агрессивно, другие же не отрицали, что пришли туда за деньги.

Пророссийская партия ОПЗЖ привела на свой недавний митинг под Верховной Радой в Киеве людей, нанятых для этого за деньги.

Видео информагентства "Кий-Информ" опубликовал в своем Facebook журналист Денис Казанский.

"Партия ОПЗЖ установила новый рекорд. В купленную массовку на очередной митинг под Верховную Раду набрали людей, которые даже не владели ни украинским, ни русским языком, и вообще не понимали выступающих. На моей памяти, до такого еще не доходило. Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не идут деньги российских налогоплательщиков…", - написал он.

На записи можно увидеть, как некоторые "митингующие" агрессивно реагируют на камеру и вопросы журналистов. Другие вовсе не понимают вопросы. "Просто скучно, решили выйти, поддержать кого-то", - говорят молодые люди. Другая женщина пообещала журналистам разбить телефон.

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Молодой парень на вопрос о его "обязанностях" на митинге ответил просто - "стоять, ждать". Другой участник акции сообщил, что ему обещали заплатить 200 гривень. По данным журналистов, другим платили по 230.

"Нанятые люди даже не скрывали, что пришли за бабки, и на суть акции им плевать. Давно говорю, что Украине очень повезло, что у нас ТАКИЕ пророссийские партии. Впрочем, кремлевское ворье ничего принципиально иного создать и не способно. За что бы не бралась Москва - всегда получается ДНР", - резюмировал Казанский.

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Автор: Виолетта Орлова