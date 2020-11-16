Накануне Рабинович сообщил, что "поймал коронавирус".

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заразился коронавирусом и устроил в спор из-за российской "вакцины", которую активно рекламирует президент РФ Владимир Путин.

Об этом Рабинович сообщил на своей странице в Facebook.

"К сожалению, поймал коронавирус! Будем лечиться...", - написал он накануне.

Сегодня Рабинович уточнил, что у него "немного крутит мышцы" и повышена температура - 37,5.

На информацию о болезни депутата отреагировал в Twitter одесский активист Сергей Стерненко.

"Последние дни Рабинович обещал доставить в Одессу российскую "вакцину" от ковида. А тут сам заразился. То Медведчук для него ее зажал? Или может не существует никакой рос. вакцины?", - написал активист.

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Как известно, ранее один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказывал Путину, что лично "вакцинировался" в оккупированном Крыму.

Рабинович решил ответить Стерненко, назвав его "подонком и убийцей".

"1. Я не прививался, хотя теперь жалею. 2. Рано радуешься. 3. Еще раз видно лицо мрази...", - написал он.

Ранее сегодня стало известно, что сейчас в парламенте болеют коронавирусом 27 нардепов.

По последней информации, число подтвержденных случаев заболевания в Украине выросло до 545,6 тысяч - в том числе 9832 - за последние сутки.

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Автор: УНИАН