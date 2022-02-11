Глава ОП подчеркнул, что война на территории Украины - это европейская и мировая проблема.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что о безопасности в Европе нельзя говорить без прекращения войны в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Ермак напомнил, что Украина имеет четкую позицию относительно превентивных санкций относительно России.

"Мы считаем, что надо говорить о гарантиях безопасности Украины уже сегодня. Не надо ничего ждать... Сегодня без прекращения войны в Украине не может быть европейской системы безопасности. И сегодня мы тоже об этом очень четко и много раз говорили", - отметил он.

Руководитель ОП также добавил, что важна и энергетическая безопасность, поэтому Украина рассматривает "Северный поток-2" как ее часть.

"Согласно договоренностям Германии и Соединенных Штатов Америки Украина должна получить определенные гарантии", - подчеркнул он.

По словам Ермака, Украина верит в то, что ее партнеры выполнят свои обязательства и "Украина получит не только гарантии экономической, но и общей безопасности".

"Мы не можем сегодня говорить о какой-то безопасности в Европе без прекращения войны в центре Европы и без обеспечения реальной и эффективной безопасности Украины. Я думаю, что все партнеры, все европейские страны заинтересованы в этом. И поверьте мне, все, что сегодня происходит в Украине непосредственно касается (Европы и мира - УНИАН), это только может казаться, что это украинская проблема, но это европейская и мировая проблема", - подчеркнул он.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.