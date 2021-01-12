Заместитель руководителя Администрации Путина Дмитрий Козак прибыл на встречу политических советников "нормандского формата", которая пройдет в Берлине.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства.
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Отмечается, что Козак, в частности, вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком обсудят "реализацию результатов саммита 2019 года в части политического урегулирования".
Раньше Ермак заявлял, что встреча "нормандской четверки" на уровне советников, вероятнее всего, состоится в январе.
Справка УНИАН. Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины. Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).
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