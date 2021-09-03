Позиция США в альянсе - одна из ключевых, но в НАТО много и других стран-участниц.

Несмотря на поддержку вступления Украины в НАТО со стороны США, некоторые другие члены военного альянса выступают против этого.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак изданию "РБК-Украина".

"Американцы нас в этом поддерживают. Однако мы все прекрасно понимаем, что позиция Соединенных Штатов является одной из ключевых, но в НАТО много стран-участниц. Среди них есть те, как мы точно знаем, кто не поддерживает стремление Украины", — сказал Ермак 2 сентября.

Читайте такжеВ России пригрозили контрмерами, если Украина вступит в НАТОПо его словам, Вашингтон готов работать ради достижения Украиной необходимого результата, а также поддерживать Украину.

"И не просто поддерживать. Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России в отношении Украины, и готова к достаточно серьезным шагов", — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что во время визита в Америку президента Владимира Зеленского заверили в том, "что в случае, не дай бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США".

Автор: Станислав Кожемякин