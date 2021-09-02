Обе страны заявили о противодействии влиянию "Северного потока–2".

В среду, 1 сентября, глава украинского государства Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Встреча продолжалась более двух часов.

Офис украинского президента опубликовал совместное заявление лидеров двух государств. УНИАН приводит его полный текст без изменений:

После тридцати лет с момента восстановления Украиной своей независимости связи между Украиной и Соединенными Штатами являются более прочными, чем когда-либо. Наши общие ценности и преданность Европе, которая является целостной, свободной, демократической и находится в мире, являются основой нашего стратегического партнерства. Мы работаем вместе над реагированием на общие глобальные вызовы, включая энергетическую безопасность и диверсификацию, изменение климата и пандемию COVID-19.

Читайте такжеКибербезопасность, космос и оборонные реформы: что Зеленский обсуждал с БайденомНаши отношения являются краеугольным камнем для безопасности, демократии и прав человека в Украине и во всем регионе. Мы привержены реализации Украиной глубоких и всеобъемлющих реформ, необходимых для воплощения ее европейских и евроатлантических стремлений. Мы также едины в нашей преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, учитывая продолжающуюся российскую агрессию.

Успех Украины имеет центральное значение для глобальной борьбы между демократией и автократией. Когда мы сталкиваемся с этим вызовом, мы стоим бок о бок и испытываем оптимизм относительно наших амбициозных совместных целей по продвижению демократии, обеспечения справедливости, улучшения благосостояния и укрепления безопасности Украины. Украина достигла прогресса в развитии добродетельных институтов и намерена при поддержке США продолжать противодействие коррупции, обеспечивать подотчетность, защищать права человека, реализовывать стремление своих граждан и создавать благоприятные условия для привлечения прямых иностранных инвестиций и стимулирования роста.

Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века. Для того чтобы отметить повышенный статус нашего партнерства, министр иностранных дел и государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне.

И. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНА

В 21-м веке государствам не может быть разрешено менять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты – вместе с Украиной и будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой.

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Противодействие российской агрессии: Агрессия России, включительно с войной на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 тысяч жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включительно с теми, что предпринимаются в Нормандском формате, направленным на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины в использовании Крымской платформы для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и безопасностных последствиях российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом. Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта ради завершения войны.

Углубление стратегического сотрудничества в сфере обороны: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе внедрения реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубления сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

Поддержка евроатлантических стремлений Украины: Как Соединенные Штаты и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике Саммита НАТО в июне 2021 года, Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении продолжающихся реформ.

Предоставление Украине помощи безопасности: Соединенные Штаты объявляют о новом пакете безопасной помощи в объеме 60 миллионов долларов, что включает бронебойные системы "Джавелин" и другое оборонное летальное и нелетальне оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии, включая 400 миллионов долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году.

Сотрудничество по НИОКР: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку соглашения об исследованиях, разработке, испытаниях и оценке, которое обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений.

Читайте такжеЗеленский договорился с Байденом по энергетике и климатуВведение реформ в секторе обороны и безопасности: Соединенные Штаты приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании сектора обороны и оборонной промышленности, в том числе принятие новой стратегии оборонной промышленности. Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями. Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических устремлений. Соединенные Штаты поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и усиления правил, которые защищают права человека и обеспечивают эффективный общественный надзор.

* Сотрудничество в сфере кибербезопасности: Украина и Соединенные Штаты на уровне руководства отдают приоритет вопросам кибербезопасности. В октябре правительства Украины и США планируют провести в Киеве 4-е заседание Двустороннего украинско-американского Кибердиалога для содействия двустороннему сотрудничеству в области кибербезопасности, обмена информацией и поддержки США в развитии украинского киберпотенциала, в том числе в финансовом секторе Украины.

• Усиление ситуативной осведомленности в космосе: Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который обеспечивает более эффективный обмен информацией о космических объектах, обнаруженных спутниками и наземными датчиками, для повышения безопасности полетов в космосе.

* Усиление сотрудничества по уменьшению риска и угрозы: Украина и Соединенные Штаты достигли договоренности по поддержке безопасной круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности. Мы также согласились продлить на семь лет действие соглашения по оказанию помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения, подписанного в 1993 году, для поддержки взаимных целей нераспространения и усиления международной и региональной безопасности.

ІІ. ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВОСУДИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Украину и Соединенные Штаты связывают общечеловеческие ценности, объединяющие свободные народы мира: демократия, права человека, верховенство права. Мы также признаем, что соблюдение этих ценностей внутри страны важно для защиты и продвижения их по всему миру. Несмотря на продолжающуюся агрессию России, Украина достигла прогресса во внедрении всесторонних демократических реформ и обеспечении прав человека. При поддержке США Украина реализует реформаторскую повестку дня для преобразования страны в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и практиками.

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Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией: Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. В то же время Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятия законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника. Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ.

Продвижение прав человека: При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+. Украина планирует ужесточить ответственность за насилие против любого человека независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство. Украина и Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, которые продолжаются на территориях, которые контролируются или оккупированы Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, которые содержатся на этих территориях.

Инвестирование в повестку дня реформ в Украине: Реформа управления имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей. Украина отдана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. С этой целью Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании КСП. В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

III. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КЛИМАТ

Климатический кризис достиг критического уровня, требующего немедленных действий, к которым мы прибегаем. Украина и Соединенные Штаты способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления.

Начало Стратегического энергетического и климатического диалога: Украина и Соединенные Штаты намерены усилить сотрудничество по совместным энергетическим и климатическим целям путем активизации Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, который будет служить надежной платформой для достижения целей энергетической безопасности, укрепления экономических связей и воплощения амбициозных климатических целей.

Привлечение инвестиций в энергетический сектор путем реформ: Украина и Соединенные Штаты намерены сотрудничать в рамках стратегического энергетического диалога для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины, расширения реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях, усиления инвестиционной привлекательности энергетической отрасли, привлечения иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей в отношении энергетической независимости, декарбонизации и чистой энергетики.

Сокращение выбросов парниковых газов и продвижение инноваций: Украина и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение достичь амбициозных сокращений своих национальных выбросов парниковых газов к 2030 году, что отмечено в соответствующих национально определенных взносах (NDC). Украина присоединилась к Миссии инноваций по вопросам климата в сельском хозяйстве (AIM) и намерена развивать возобновляемую энергетику в финансово ответственный способ.

Противодействие воздействию "Северного потока-2": Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока – 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украины в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.

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IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОЦВЕТАНИЕ

Украина должна быть достаточно экономически сильной, чтобы выбирать собственное будущее и склонить дугу своей национальной истории к большей справедливости и возможностям для украинского народа. Продолжение Украиной внедрения реформ имеет решающее значение для обеспечения функционирования экономики на благо людей.

Имплементация ключевых реформ: В рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина намерена реформировать государственные предприятия, защитить независимость центрального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций. Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с Украиной в поддержку этих усилий и способствовать крепкому и инклюзивном росту экономик обеих стран – Украины и США.

Расширение коммерческого сотрудничества: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку меморандума о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества, предназначенного способствовать коммерческому участию американских компаний в украинской экономике и украинских компаний в экономике США.

Обеспечение достаточного финансирования для экономического роста: Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который может поддерживать будущие операции в определенных отраслях, в том числе несколько ключевых проектов, которые обсуждаются. Начальная сумма поддержки Экспортно-импортного банка (EXIM) Соединенных Штатов для этих потенциальных транзакций в размере 3 миллиарда долларов может быть увеличена по мере развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климату и энергетике.

Рост торговли и инвестиций: Украинско-американский совет по торговле и инвестициям проведет свое 10-е заседание этой осени для того, чтобы подтвердить рабочие планы по устранению регуляторных барьеров, прекратить использование нелицензионного программного обеспечения украинскими органами государственной власти, решить другие вопросы интеллектуальной собственности и сотрудничество в области труда. Украина также обязуется принять законодательство, которое установит надежный процесс проверки инвестиций. Украина и Соединенные Штаты планируют пересмотреть действие Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве на осеннем заседании совета.

V. Противодействие пандемии и гуманитарная помощь

Соединенные Штаты твердо поддерживают украинский народ в противодействии пандемии COVID-19 и в ответе на гуманитарные нужды, вызванные войной на востоке Украины.

Борьба с COVID-19: Соединенные Штаты предоставили Украине примерно 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса. Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID помощи в рамках Закона "О плане спасения Америки".

Гуманитарная помощь: В результате конфликта, который продолжается на востоке Украины, 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили более 306 миллионов долларов жизненно важной помощи украинцам, которые в этом нуждались, в том числе в виде продуктов питания, жилья, безопасной питьевой воды и защиты наиболее уязвимых групп населения, в частности пожилых людей. В этом году правительство США предоставит Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Автор: Ольга Робейко