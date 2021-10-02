Разговор между "слугами" состоялся во время "смарт"-вечеринки в Трускавце.

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко обругал своего однопартийца Романа Грищука в то время, как парламентариев снимали журналисты.

Об этом сообщает 24 канал.

Депутаты сейчас находятся в отъезде в Трускавце, где сегодня, 2 октября, пройдет большое заседание политсилы, в частности с участием президента Владимира Зеленского, главы СБУ Ивана Баканова и, вероятно, руководительницы ОГП Ирины Венедиктовой.

Во время вечеринки в городе, где отдыхают члены президентской фракции, журналисты застали Тищенко, когда тот оживленно говорил с коллегой по партии Грищуком. Однако разговор перешел в ругань.

"Я буду с тобой разговаривать так, как разговариваю. Ты зае*** уже, бл***", – сказал Тищенко, однако вскоре заметил камеру журналистов.

Что стало поводом для жаркой дискуссии между "слугами" – не указывается.

Трускавец-2.0": что известно

О выездном заседании "Большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно в сентябре.

Встреча "слуг народа", на которую пригласили и журналистов, состоится 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов, на встрече будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Автор: Виолетта Орлова