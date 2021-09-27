Собрание фракции "Слуга народа" в Трускавце запланировано на следующие выходные - с 1 по 3 октября.

Вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады будет решаться на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце, которое запланировано на следующие выходные – с 1 до 3 октября.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Владимир Фесенко.

В частности, комментируя информацию о якобы сборе подписей среди депутатов за отставку Разумкова, он отметил: "По состоянию на утро я не слышал никакой официальной информации о сборе подписей. Одно дело - разговоры, другое дело, чтобы собирать подписи, нужно получить подписные листы в Аппарате Верховной Рады. Ни одного сообщения о том, что кто-то получил листы для сбора подписей за отставку Разумкова, не было", - сказал он.

В то же время Фесенко считает, что вероятность отставки Разумкова высокая.

"Я считаю, что вопрос будет решаться на встрече в Трускавце, встрече фракции с президентом. Потому что по сути в ситуации вокруг закона об олигархах Разумков поставил себя против президентской команды", - пояснил политолог.

Фесенко также выразил убеждение, что в случае отставки Разумков будет вынужден начинать собственную политическую карьеру, формировать собственную политическую силу.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

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В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

В свою очередь, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

22 сентября Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием фракции "СН", представителей всех ветвей власти и президента.

Автор: Леся Лещенко