Глава фракции Давид Арахамия намерен снова выступить в качестве ди-джея.

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия раскрыл подробности предстоящего заседания фракции в Трускавце.

В эфире телеканала "Украина 24" Арахамия рассказал, что заезд депутатов начнется в пятницу, во второй половине этого же дня они начнут работу. Продлится она до позднего вечера и продолжится утром в субботу. Тогда к депутатам присоединится президент Владимир Зеленский, а закончится партийное мероприятие в первой половине дня в воскресенье.

По словам Арахамии, приглашение пока не отправляли спикеру Рады Дмитрию Разумкову, поскольку он не представляет фракцию, а является внефракционным депутатом. Нардеп напомнил, что "слуги" пришли к экватору своей каденции и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний избирателям.

"Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима", - отмечает глава фракции.

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Говоря о развлекательной программе в Трускавце, Арахамия анонсировал вручение необычной награды.

"Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" - за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такой "гала-ужин", - отметил он.

Также Арахамия анонсировал свое новое выступление в качестве ди-джея David Braun, уточнив, что оно состоится в конце мероприятия.

"Трускавец-2" - что известно

27 сентября, в "Слуге народа" сообщили подробности выездного заседания их фракции в Трускавце. "Трускавец - "Крупная фракция". 1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". Место проведения: Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении в чат-боте "СН" в Telegram.

По мнению политолога Владимира Фесенко, на выездном заседании фракции в Трускавце будет решаться вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам с тем, чтобы они проверили информацию о якобы предложении взяток за голоса за "некоторые отставки".

В унизительной форме на совещание в Трускавце Разумкова уже пригласил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

Автор: Юрий Годован