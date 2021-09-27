На мероприятии будет работать медиа-центр, в котором запланированы брифинги руководства партии "Слуга народа" и фракции.

В "Слуге народа" сообщили подробности выездного заседания их фракции в Трускавце, которое состоится 1-2 октября.

Соответствующая информация размещена в чат-боте "СН" в Телеграмме.

"Трускавец – "Большая фракция". 1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". Место проведения: Rixos Prykarpattya (курортный комплекс – Ред.)", – говорится в сообщении.

Читайте такжеНардеп "Слуги народа" Тищенко через журналистов дерзко пригласил Разумкова на совещание в Трускавце (видео)Отмечается, что на территории отеля будет работать медиа-центр, где запланированы брифинги руководства и представителей партии/фракции, а также приглашенных гостей.

Представители СМИ должны иметь с тобой COVID-сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

Напомним, 22 сентября первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", глава партии "СН" Александр Корниенко сообщил, что в начале октября большое заседание фракции, большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами.

"В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство – в полном составе будем приглашать", – сказал он.

Автор: Таня Поляковская