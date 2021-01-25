25 января моряки Мариуполя вышли на акцию против коррупции в сфере морских перевозок и сложной системы дипломирования, пишет 0629.com.ua.

Митинг посетили несколько десятков человек с плакатами "Морские документы - 6 000 у.е", "200 000 моряков останутся без работы из-за коррупции" и другими.

Главные требования протестующих – отставка министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, а также и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова. Также моряки требуют упрощения системы дипломирования.

По словам моряков, ранее необходимые документы можно было оформить в Мариуполе, однако теперь для получения рабочего диплома и повышения квалификации им надо ехать для сдачи экзаменов в Одессу или Херсон.

Как заметил один из протестующих, для сдачи экзаменов также требуются крупные суммы денег. Известны случаи, когда морякам не давали сдать необходимые экзамены без взятки в размере 4-8 тыс. евро.

Другим требованием моряков является отмена экзаменов для повторного подтверждения действительности дипломов моряков с одобренным стажем. Такая возможность предусмотрена в Международной конвенции о подготовке моряков от 1978 года, которую Украина ратифицировала 25 лет назад. Соответствующий законопроект об этом был зарегистрирован год назад, но Верховная Рада Украины его до сих пор не рассмотрела.

Ранее журналисты сообщали, что министерство Криклия установило неподъемные тарифы на портовые сборы для судовладельцев.

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Автор: УНИАН