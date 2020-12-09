В то же время глава Верховной Рады отмечает, что в монобольшинстве есть и пространство для развития, и "ошибки, которые точно надо исправлять".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в настоящее время не допускает переформатирования монобольшинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

На вопрос, допускает ли он переформатирование монобольшинства, Разумков ответил: "Пока нет. Я думаю, что фракция работает, фракция набирает достаточно большое количество голосов за те или иные законопроекты".

По его мнению, монобольшинство демонстрирует то, что "оно сегодня есть".

Также на вопрос, доволен ли спикер качеством работы монобольшинства, он ответил: "Нет предела совершенству... Есть точно куда развиваться, и есть те ошибки, которые точно надо исправлять, и в дальнейшем не делать".

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Кроме того, на вопрос, остается ли Разумков человеком команды президента, он ответил: "Да, я член команды". В этой команде, добавил он, нормальные рабочие отношения.

Большинство в Верховной Раде

Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов Украины, которые избираются на 5 лет. Для принятия решения нужно не менее 226 голосов народных депутатов. Именно столько депутатов должно быть также и в составе коалиции, без которой президент имеет право распустить Раду.

По результатам внеочередных парламентских выборов 2019 года в Верховной Раде впервые за годы независимости было сформировано большинство из представителей одной политической партии - "Слуга народа".

В июне этого года председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что фракция "Слуга народа" состоит из 248 народных депутатов.

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Автор: Таня Поляковская