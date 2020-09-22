Спикер ВР отмечает, что нардепов в коалиции "больше, чем необходимо".

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что в монобольшинстве есть около 246 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о возможности роспуска ВР в контексте уровня доверия к ней.

Спикер напомнил, что раньше, когда речь шла об основаниях для досрочного прекращения полномочий ВР, то речь шла об отсутствии коалиции.

"Потому что во фракциях, которые входили в большинство, не было большинства... В двух фракциях не хватало 226 народных депутатов Украины", - сказал Разумков.

Так, председатель ВР отметил: "На сегодняшний день в монобольшинстве есть 246 (депутатов - УНИАН), если я не ошибаюсь, по последним показателям. И это больше, чем необходимо".

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Большинство в Верховной Раде

Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов Украины, которые избираются на 5 лет. Для принятия решения нужно не менее 226 голосов народных депутатов. Именно столько депутатов должно быть также и в составе коалиции, без которой президент имеет право распустить Раду.

По результатам внеочередных парламентских выборов 2019 года в Верховной Раде впервые за годы независимости было сформировано большинство из представителей одной политической партии - "Слуга народа".

В июне этого года председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что фракция "Слуга народа" состоит из 248 народных депутатов

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Автор: Таня Поляковская