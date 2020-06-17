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В ВР зарегистрирован проект постановления о назначении министра образования

22:27, 17 июня 2020
Политика
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Министром образования Шмыгаль предлагает назначить Сергея Шкарлета / фото УНИАН

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Текста проекта постановления на сайте парламента на данный момент нет.

Он был внесен правительством.

Как сообщал УНИАН, 15 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что не исключает, что Верховная Рада в четверг, 18 июня, может рассмотреть вопрос о назначении министра образования и науки и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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