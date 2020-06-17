В ВР зарегистрирован проект постановления о назначении министра образования

Текста проекта постановления на сайте парламента на данный момент нет.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины (№3675).

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Текста проекта постановления на сайте парламента на данный момент нет.

Он был внесен правительством.

Как сообщал УНИАН, 15 июня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что не исключает, что Верховная Рада в четверг, 18 июня, может рассмотреть вопрос о назначении министра образования и науки и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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