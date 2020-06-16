В "Слуге народа" рассказали, когда ВР может рассмотреть назначение министров образования и экологии

Речь идет о назначении Сергея Шкарлета и Романа Абрамовского.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что Верховная Рада в четверг может рассмотреть вопрос о назначении министра образования и науки и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции.

"Министра образования рассматривали, господина Шкарлета. Пообщались, еще не делали голосование (во фракции - УНИАН)", - отметил Арахамия и добавил, что поддерживает эту кандидатуру.

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По его словам, в сессионном зале этот вопрос может оказаться уже в четверг.

"Также в четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", - сообщил председатель фракции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, на заседании фракции "Слуга народа" депутаты заслушали кандидата в министры образования и науки Сергея Шкарлета.

3 июня в парламенте был зареєстрован правительственный проект постановления о назначении Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

4 июня Кабмин отозвал свое представление о назначении Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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