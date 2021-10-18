Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин завтра, 19 октября, совершит визит в Украину.
Об этом говорится в пресс-релизе Посольства США в Украине, которым располагает УНИАН.
"Министр обороны США Ллойд Остин посетит Киев 19 октября, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
В частности, в Киеве Остин посетит Министерство обороны Украины, где примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальном зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины. Также Остин встретится с министром обороны Украины Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море.
После встречи, примерно в 12:45, Остин и Таран сделают короткие заявления для прессы и ответят на несколько вопросов.
Затем министр обороны США Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.
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Как сообщал УНИАН, 13 октября Таран сказал, что ожидает от США шагов навстречу Украине в вопросе усиления украинского потенциала противовоздушной и противоракетной обороны.
Также глава украинского оборонного ведомства прокомментировал информацию о визите министра обороны США Ллойда Остина в Украину.
"Что мы планируем обсудить? Мы планируем обсудить имплементацию тех договоренностей, тех договоров, которые были подписаны в Вашингтоне, потому что вы же знаете, договоренности на бумаге - это одно, а их имплементация - это уже иной шаг, шаг вперед", - сказал Таран.
"Мы подписали эти документы. Подготовили предложения по их реализации и сейчас планируем обсудить именно пути реализации - в каком направлении пойдем и что будем делать в соответствии с теми документами, которые были подписаны", - заявил Таран.
В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США было заключено рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов в отношении стратегических основ оборонного партнерства. Зеленский подчеркнул, что ожидает конкретных вещей, когда подписываются рамочные соглашения, и в частности от соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства.
В связи с этим Зеленский анонсировал, что этой осенью Остин посетит Украину.