Глава Пентагона Ллойд Остин встретится с президентом и министром обороны Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

Об этом сообщается на сайте Минобороны США.

На встречах с президентом и министром обороны Украины глава Петагона уверит их в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны должны обсудить прогресс Украины по внедрению реформ в системе обороны, которые необходимы для продвижения евроатлантических стремлений Украины.

Кроме этого, речь пойдет о региональном сотрудничестве между союзниками и партнерами в регионе Черного моря.

"Министерство обороны США неуклонно поддерживает европейских союзников и партнеров перед лицом дестабилизирующих действий России в критически важном регионе Черного моря", - сказано в сообщении.

Также говорится о том, что Остин во время визита в Европу встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншер Бурчуладзе. Также он посетит Румынию, а в Бельгии у него запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Как сообщал УНИАН, во время сентябрьского рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон он провел переговоры с Ллойдом Остином, который пообещал ему осуществить визит в Украину.

Он станет уже вторым высокопоставленным представителем кабинета Джо Байдена, который посетит Украину - в мае в нашей стране побывал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Автор: Олег Давыгора