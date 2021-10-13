Министр подчеркнул, что готов говорить о будущем украинской армии, а не "конкретного человека".

Министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал сообщения о его вероятной отставке с поста главы оборонного ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Таран сказал журналистам во время открытия специализированной выставки "Цифровое будущее армии".

В частности, министра попросили прокомментировать сообщения различных источников, что на повестке дня фракции "Слуга народа" находится вопрос о его отставке, и спросили, обсуждал ли он этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским.

"Я хотел бы понять, у кого он в повестке дня? Я извиняюсь, сегодня мы на выставке и разговариваем о будущем наших Вооруженных сил, а не о будущем конкретного человека", – ответил Таран.

Читайте также"Хорошо знаю, куда иду": "слуга народа" намекнула, что может возглавить МинобороныНапомним, в начале сентября некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможных кадровых изменениях в правительстве, в частности об увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны.

10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что полной смены состава правительства не будет, а речь идет о замене трех-четырех министров. При этом отказался называть, о каких министерствах идет речь.

29 сентября депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что на заседании фракции 1-2 октября в Трускавце будут рассматриваться кадровые вопросы. На вопрос, о замене скольких министров может идти речь, он ответил, что "есть вопросы" по министрам обороны, экологии, социальной политики.

Позже Владимир Зеленский заявил, что вероятная отставка нескольких министров рассматривается не из-за их личности, а учитывая результаты их работы.

Автор: Виталий Саенко