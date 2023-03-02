Городской председатель трудоустроил в коммунальное предприятие двух человек, которые фактически выполняли работу домохозяек в его доме.

Мэр Полтавы Александр Мамай приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком один год за организацию растраты на сумму свыше 570 тыс. грн.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и городским председателем Полтавы.

"Суд признал городского председателя виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, а также в организации внесения в документы заведомо ложных сведений, что нанесло местному бюджету более 570 тыс. грн убытков, то есть в совершении преступлений по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

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Следствие установило, что мэр, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу двух человек, которые не работали на предприятии, а вели домашнее хозяйство в доме мэра и его близкого окружения.

"Для выплаты указанным лицам зарплаты, должностные лица коммунальной организации вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные сведения, что в итоге привело к заданию местному бюджету более полумиллиона гривен убытков", - рассказали в САП.

Как отметили в прокуратуре, учитывая, что мэр города возместил нанесенный ущерб, полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком на 1 год. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил его от наказания с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, по условиям соглашения мэр обязуется перечислить в Фонд United 24 2 млн грн.

Вместе с тем, другие обвиняемые по делу, а именно два исполнителя и два пособника в растрате средств, также признали свою вину и заключили соглашения с прокурором, которые тоже утверждены судом. В соответствии с соглашением им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком один год и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями сроком на один год.

В САП отметили, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 79 закона "О местном самоуправлении в Украине" вступление обвинительного приговора в законную силу является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Дело Мамая - детали

Александр Мамай трижды был мэром Полтавы - в 2010 году, 2015 году и в 2020 году.

29 декабря 2022 года СБУ вручила Мамаю подозрение из-за несанкционированного распространения данных о ВСУ (ст. 114-2 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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