Ранее сотрудники СБУ вручили Александру Мамаю подозрение в несанкционированном распространении информации об украинских военных.

Киевский районный суд Полтавы не дал согласия на арест мэра города Александра Мамая, который подозревается в несанкционированном распространении данных о ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Отмечается, что рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

"В Киевском районном суде Полтавы завершилось закрытое судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения городскому голове Мамаю. По результатам рассмотрения данного ходатайства, суд принял решение об отказе в применении к мэру меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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В суде также добавили, что никаких других мер в отношении Мамая не применялось, в том числе и личное обязательство.

Дело против мэра Полтавы - что известно

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины вручили мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение из-за несанкционированного распространения данных о Вооруженных силах Украины.

Мамая подозревают в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения (статья 114-2 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Александра Мамая трижды выбирали городским головой Полтавы - в 2010, 2015 и 2020 годах.

В январе 2015 года на сессии Полтавского городского совета Александр Мамай воздержался во время голосования о признании "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. В сентябре 2018 года депутаты горсовета признали неудовлетворительной его работу и досрочно прекратили полномочия.

А в декабре 2021 года Александр Мамай сделал провокационное заявление о войне на Донбассе. Он возмутил украинцев пророссийским заявлением о том, что на востоке Украины война идет не с российскими боевиками, а между "братьями". Он также считает, что ситуация на востоке Украины якобы является "войной двух супердержав" - США и РФ.

После этого заявления Мамай попал в базу "Миротворца". А главы общественных организаций участников боевых действий и члены семей погибших требовали от депутатов горсовета созвать сессию и выразить Мамаю недоверие.

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