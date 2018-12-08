Мэр Полтавы Мамай заявил о давлении со стороны СБУ

Он заявил, что прокуратура и СБУ начали очередную серию фальсификаций и информационного давления.

Мэр Полтавы Александр Мамай, который недавно был восстановлен в должности, ежедневно подвергается давлению и дискредитации со стороны работников СБУ и прокуратуры.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"На меня, как законно избранного мэра, ежедневно оказывается давление. Сегодня работники прокуратуры и СБУ начали очередную серию фальсификации и противоправных действий против меня и моих близких. Уже несколько дней они пытаются провести обыски у меня и моих детей. Меня пытаются дискредитировать", - написал А.Мамай в официальном обращении.

Он также добавил, что есть информация, о вручении ему в ближайшее время подозрения как элемента давления и шантажа.

При этом он подчеркнул, что все его действия находились и находятся исключительно в правовом и законном поле.

"Ни одно политическое обвинение не имеет никакого законного основания. С первого дня политического противостояния я и выбрал именно законный путь. Я не собираюсь нарушать закон и до этой минуты его не нарушал", - заверил городской голова.

А.Мамай обратился в правоохранительные органы и полтавчанам, а также в Ассоциацию мэров Украины с просьбой поддержать и защитить его, как законно избранного мэра.

"Я опираюсь сильному информационному давлению и стою против лживого информационно-политического плана подготовки к предстоящим выборам. Сегодня этот беспредел происходит в Полтаве, а завтра может уже быть в другом городе нашей страны. Я обратился в суд и требую законного решения этого", - написал он.

По его мнению, такие действия происходят для того, чтобы у власти остались "правильные люди", а фейк, по захвату городского совета 7 декабря - яркий пример тому.

"Всю эту лживую провокацию нарисовали и воплощают против меня для цементирования незаконных действий лиц, сейчас у власти", - подытожил А.Мамай.

Как сообщалось, отстраненый мэр Полтавы А.Мамай был восстановлен в должности, о чем свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Согласно ей, Мамай А.Ф. имеет право подписывать документы от имени юридического лица - Полтавского городского совета.

14 сентября, ряд оппозиционных депутатов Полтавского горсовета провели тайное голосование и попытались отстранить от должности действующего мэра города А.Мамая, а также назначить помощника народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Александра Шамоту на должность секретаря Полтавского горсовета. Однако 17 сентября, работники горсовета объявили ему бойкот. Согласно действующему законодательству Украины, снять с должности мэра города возможно тайным голосованием на сессии при наличии кворума. По данным А.Мамая, 14 сентября, как и в предыдущие даты проведения сессий, кворума не было.

Кроме того, в golos.ua и ряде других СМИ сообщалось, что сотрудники СБУ оказывали давление на руководителя Управления госрегистратора при Полтавском горсовете и заставляли незаконно зарегистрировать человека из команды президента секретарем горсовета. После чего женщину с гипертоническим кризом доставили в больницу.

Кроме того, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц, которое внесено в ЕРГР по факту подделки печати, которую могли использовать для внесения недостоверных сведений в реестры и с целью растраты бюджетных средств города.