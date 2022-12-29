Подозрение Александр Мамай получил в здании горсовета.

Сотрудники Службы безопасности Украины вручили мэру Полтавы Александру Мамаю подозрение из-за несанкционированного распространения данных о Вооруженных силах Украины.

Соответствующую информацию корреспонденту УНИАН подтвердил источник в правоохранительных органах.

Мамая подозревают в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения (статья 114-2 Уголовного кодекса Украины).

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Подозрение мэру правоохранители вручили в здании горсовета.

Александр Мамай - что известно

Александра Мамая трижды избирали городским председателем Полтавы. 2010 и 2015 он баллотировался от "Совести Украины". В сентябре 2018 депутаты Полтавского горсовета признали неудовлетворительной его работу и досрочно прекратили полномочия. В 2020 году он снова выиграл выборы: во время повторного голосования его поддержали более 51% избирателей.

Отметим, в январе 2015 года на сессии Полтавского городского совета Александр Мамай воздержался от голосования о признании "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.