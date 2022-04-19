Накануне Медведчук сам просил Путина и Зеленского обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Соединенное Королевство не будет помогать Москве с перспективой обмена кума Путина Виктора Медведчука на двух британских военных ВСУ, взятых в плен Россией.

Об этом заявил член парламента Брэндон Льюис в эфире Sky News.

Видеозапись с британскими пленными Шоном Пиннером и Айденом Аслином транслировалась накануне по федеральным российским каналам.

Кремль хотел вдогонку задержанию Медведчука выпустить свое предложение обмена, тогда как в украинском политикуме предлагали обменять кума Путина на эвакуацию жителей и защитников Мариуполя.

Британцы воевали на стороне ВСУ. Семья Пиннера утверждала, что их родственник официально служил в украинской армии с 2018 года и даже женат на украинке.

Неизвестно, насколько искренним было их обращение к Борису Джонсону.

Льюис, в свою очередь, отметил, что бойцы не должны были там быть, "это незаконные действия".

"Фактически мы проходим процесс введения санкций против людей из окружения Путина. Не будем думать, как мы можем помочь России... У нас всегда есть ответственность перед британскими гражданами, к которым мы относимся серьезно. Мы должны найти правильный баланс с Украиной, поэтому я говорю всем: не езжайте нелегально в Украину. Вооруженные силы Украины имеют поддержку Британии. Мы продолжаем оказывать эту поддержку, и это является правильным путем сделать это (поддержать Украину – ред.)", - сказал парламентарий.

Льюис призвал желающих помочь Украине делать это по "правильным каналам", например, финансово или разместить в своих домах беженцев: "вместо того, чтобы идти на очень опасные и фактически незаконные процессы".

Медведчука задержали: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

18 апреля Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Секретарь СНБО Алексей Данилов впоследствии добавил, что такой обмен "будет происходить при посредничестве третьей стороны".

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