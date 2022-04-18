В коротком видеообращении одиозный кум Путина отметил, что люди находятся в закрытом городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

Подозреваемый в государственной измене нардеп от ОПЗЖ, которого недавно поймала СБУ, Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и своего кума - президента РФ Владимира Путина.

Видеообращение опубликовала СБУ.

В частности, Медведчук попросил Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского с просьбой об обмене меня украинской стороной и защитников Мариуполя и его жителей, которые сегодня находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор", - заявил Медведчук.

В СБУ отметили, что Россия вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию РФ и сознательно разрушают город.

По разным оценкам, в городе находятся около 120 тысяч мирных жителей. Его защищают бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты.

Медведчука задержали: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вас также могут заинтересовать новости: