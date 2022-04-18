Но надо дождаться, нужен ли Медведчук вообще Путину и РФ, поскольку ответа на этот вопрос на сейчас не получено.

Обмен подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука будет происходить при посредничестве третьей стороны.

Об этом он сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

в эфире информационного телемарафона, комментируя видеообращение Медведчука к президентам Украины и России с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Данилов отметил, что Украина осознает, что имеет дело с Россией, которая не выполняет договоренностей, поэтому должны быть посредники.

"Мы осознаем, с кем мы имеем дело, доверия нет. Если это будет происходить (речь идет об обмене - УНИАН), то это будет происходить, возможно, при посредничестве третьей стороны для того, чтобы мы четко понимали, что все выполняют свои договоренности, которые берут на себя", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, к россиянам нет доверия, потому что они "очень часто, когда берут обязательства, то забывают их выполнять".

"И это является большой трагедией именно для них - они себя завели в такую ловушку, когда им уже никто не доверяет", - добавил Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что на сегодня нет от российской стороны ответа по поводу обращения Медведчука. "Надо дождаться, нужен ли Медведчук вообще Путину и РФ. Ответа на этот вопрос мы не получили", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2021 года Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года ему объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму по так называемому "угольному делу" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК), которое правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля его задержали. Президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ обменять Медведчука на украинских военных пленных.

Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения Медведчуку на арест без возможности внесения залога.

Президент Зеленский считает, что если России интересно, она точно отреагирует на готовность Украины обменять подозреваемого в государственной измене Медведчука на пленных военных ВСУ.

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