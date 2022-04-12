Нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука поймали.
Фото с пойманным политиком опубликовал в своих соцсетях президент Владимир Зеленский.
"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - написал Зеленский.
Примечательно, что Медведчук был в форме Вооруженных сил Украины и в наручниках.
ОБНОВЛЕНО. Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что Медведчук надел форму ВСУ, чтобы замаскироваться от правоохранительных органов. Однако в Службе безопасности не уточняли, где скрывался кум Путина.
"Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не избежит наказания и будет ответ по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", - отметил Баканов.
Медведчук сбежал: что известно
Медведчук подозревается в госизмене и до начала полномасштабного вторжения России находился под домашним арестом. Накануне атаки россиян появилась информация о тайном выезде жены члена ОПЗЖ Оксаны Марченко в Белоруссию.
Вскоре сбежал и сам Медведчук.
У следствия тогда было несколько оперативных версий, где может скрываться кум Путина. Но глава ОГП отказалась раскрывать детали поисков Медведчука, только подтвердила, что ради этого привлекли специальную группу.