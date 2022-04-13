Важно, чтобы украинские правоохранители рассмотрели возможность обмена Медведчука на украинцев, которые находят в российском плену, отметил президент Украины.

Президент Владимир Зеленский сделал предложение Российской Федерации насчет задержанного нардепа, кума главы РФ Владимира Путина - Виктора Медведчука.

Украинский лидер в новом видеообращении предложил России обменять пленных украинцев на задержанного политика.

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Медведчук прятался более 40 дней, и очень символично, что его задержали именно в День космонавтики (отмечается 12 апреля).

"Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого "космонавта" - в плохом смысле слова - не сработало знаменитое "Поехали!". Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "вояка". Вот такой "патриот"...", - добавил президент.

Напомним, вечером 12 апреля Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Президент обнародовал фото нардепа в наручниках, и пообещал детали сообщить позже.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемой "угольной деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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