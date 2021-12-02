Руководители МИД Украины и Канады обсудили конкретные действия, которые необходимо реализовать, чтобы сдерживать РФ от агрессии против нашего государства.

Если в Российской Федерации будут видеть, что страны Запада серьезно относятся к нынешней ситуации на украинско-российской границе и готовы действовать решительно, то подумают дважды перед тем, как идти на военные авантюры.

"Рецепт" сдерживания РФ от военных авантюр озвучил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Риге во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, говорится на сайте украинского МИД.

По его данным, Кулеба, в частности, подробно рассказал коллеге о ситуации на границе Украины и РФ и признаки того, что российская сторона, возможно, готовится снова вторгнуться на территорию нашей страны.

"Если в России будут видеть, что Запад серьезно относится к нынешней ситуации и готов на решительные действия, они дважды подумают перед тем, как прибегать к любым военным авантюрам", – заявил глава МИД Украины.

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Напомним, Россия весной 2014 года захватила украинский Крым, а затем начала расшатывать ситуацию на части Донбасса. Российская сторона поддержала боевиков, захвативших часть востока Украины и создавших самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись войска РФ.

Ряд стран Запада наказали Россию за агрессию против Украины – ввели санкции.

В конце октября 2021 года американское издание The Washington Post сообщило, что Россия увеличила численность своих войск возле украинской границы.

Позже руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поделился информацией, что РФ стянула к границе нашего государства более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в конце января – начале февраля следующего года.

Автор: Екатерина Присяжнюк