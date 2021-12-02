Сейчас США активно взаимодействуют по этому вопросу с союзниками и партнерами, а также поддерживают прямую связь с украинцами и россиянами.

США заявили о готовности без колебаний ввести различные меры, в том числе экономические, против России, если она совершит дальнейшие акты агрессии против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Относительно инструментов: с самого начала мы продемонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов - экономические инструменты и другие инструменты - для противодействия вредным действиям России", — сказала она.

Читайте такжеРоссия начала военные учения вблизи границы с УкраинойПсаки также подчеркнула, что госсекретарь Энтони Блинкен также дал четко понять, что США " без колебаний воспользуются этими инструментами, но будут делать это в координации с нашими партнерами и союзниками".

По ее словам, США активно взаимодействуют по этому вопросу с союзниками и партнерами, а также поддерживают прямую связь с украинцами и россиянами.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Марта Гичко