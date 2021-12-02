В частности, разрабатывается комплексный пакет сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен работают над жесткими экономическими санкциями против Российской Федерации.

Как сообщил глава МИД Украины в микроблоге Twitter, он провел дружескую встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме.

"Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, в том числе над жесткими экономическими санкциями. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнерства Украины и США", - заявил Кулеба.

Читайте такжеКулеба "дал рецепт" сдерживания России от военных авантюрРанее, 29 ноября, Кулеба заявил, что предложил международным партнерам воплотить трехуровневый пакет сдерживания Российской Федерации. В частности, речь идет о политическом сдерживании, экономическом сдерживании благодаря санкциям, углублении сотрудничества с Украиной в области безопасности и обороны.

1 декабря Блинкен пригрозил Российской Федерации влиятельными "экономическими мерами", которые ранее не применялись, в случае вторжения в Украину. Госсекретарь США призывает РФ отвести вооружение от границ Украины, прекратить обстрелы на Донбассе и выполнить Минские договоренности.

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Автор: Виталий Саенко