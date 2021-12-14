Глава МИД подчеркнул, что курс Украины на членство в НАТО и ЕС не изменится под внешним давлением РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны Запада отвергнуть требования президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время дискуссии "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

"Я убежден, что курс на членство Украины в ЕС и НАТО, который избрал и поддержал украинский народ, не изменится под внешним давлением. Только народ Украины будет определять будущее нашей страны и сейчас в контексте "новых-старых" требований России по прекращению расширения НАТО на восток. Мы понимаем, что он (Владимир Путин) прежде всего говорит об Украине", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что на всех встречах, которые проводит, призывает не идти на уступки президенту РФ. В частности, 13 декабря Кулеба сказал об этом помощнице государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

"На всех встречах... я акцентировал внимание на том, что эти притязания, эти требования Путина должны быть категорически и безоговорочно отвергнуты, потому что никто кроме украинского народа и самих этих объединений - ЕС и НАТО - не должен решать судьбу наших отношений", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу. Он подчеркнул, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что призывы Путина о получении гарантий о невступлении Украины в НАТО являются неправомерными. По словам Кулебы, Москва не может помешать сближению Украины с Альянсом и не имеет никакого права голоса в соответствующих дискуссиях.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Столтенберг играет с огнем, когда говорит, что третьи страны не имеют права голоса в вопросе расширения НАТО. Лавров считает, что декларация Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса, это "мина в основу конструкции европейской безопасности".

Путь Украины в НАТО

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году подтвердят решение о будущем членстве Украины.

Курс на НАТО в законодательстве Украины

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

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В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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Автор: Виталий Саенко