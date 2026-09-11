Дизельные авто, которые раскупают украинцы: названы самые популярные модели

В течение августа в Украине зарегистрировали около 4,4 тысячи автомобилей с дизельными силовыми установками. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".
Из общего количества 867 единиц составляли новые автомобили (-21%), а 3512 – подержанные, импортированные из-за рубежа (-10%).
В рейтинге новых дизельных автомобилей преобладают кроссоверы и внедорожники – они заняли четыре из пяти первых мест. Наибольшим спросом пользовался Renault Duster, который почти вдвое опередил Toyota Land Cruiser Prado (второе место в рейтинге).
ТОП-5 новых дизельных легковых автомобилей:
- Renault Duster – 200 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado – 122 шт.
- Volkswagen Touareg – 90 шт.
- Škoda Kodiaq – 71 шт.
- Toyota Hilux – 46 шт.
Среди подержанных дизельных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, преобладают европейские модели, а лидируют "народные" Škoda Octavia и Renault Megane.
ТОП-5 импортированных подержанных дизельных автомобилей:
- Škoda Octavia – 281 шт.
- Renault Megane – 274 шт.
- Nissan Qashqai – 234 шт.
- Volkswagen Passat – 180 шт.
- Hyundai Santa Fe – 149 шт.
Мировой авторынок – последние новости
Ранее стало известно, что в августе украинский автопарк пополнился почти 3,9 тысячами гибридных легковых автомобилей с системами HEV и PHEV. Это на 38% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Все первые места на украинском рынке новых гибридов заняли модели Toyota, что свидетельствует о высоком спросе на гибридные технологии бренда среди украинских покупателей.
Сообщалось также, что в августе украинский автопарк пополнился 12,8 тысячами автомобилей с бензиновыми двигателями – на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Среди новых бензиновых автомобилей уверенно лидирует Škoda: сразу три модели бренда – Octavia, Kodiaq и Karoq – вошли в пятерку самых популярных.