Дизельные авто, которые раскупают украинцы: названы самые популярные модели

Рейтинг новых дизельных легковых автомобилей возглавил Renault Duster.

В течение августа в Украине зарегистрировали около 4,4 тысячи автомобилей с дизельными силовыми установками. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".

Из общего количества 867 единиц составляли новые автомобили (-21%), а 3512 – подержанные, импортированные из-за рубежа (-10%).

В рейтинге новых дизельных автомобилей преобладают кроссоверы и внедорожники – они заняли четыре из пяти первых мест. Наибольшим спросом пользовался Renault Duster, который почти вдвое опередил Toyota Land Cruiser Prado (второе место в рейтинге).

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ТОП-5 новых дизельных легковых автомобилей:

Renault Duster – 200 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 122 шт. Volkswagen Touareg – 90 шт. Škoda Kodiaq – 71 шт. Toyota Hilux – 46 шт.

Среди подержанных дизельных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, преобладают европейские модели, а лидируют "народные" Škoda Octavia и Renault Megane.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных автомобилей:

Škoda Octavia – 281 шт. Renault Megane – 274 шт. Nissan Qashqai – 234 шт. Volkswagen Passat – 180 шт. Hyundai Santa Fe – 149 шт.

Мировой авторынок – последние новости

Ранее стало известно, что в августе украинский автопарк пополнился почти 3,9 тысячами гибридных легковых автомобилей с системами HEV и PHEV. Это на 38% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Все первые места на украинском рынке новых гибридов заняли модели Toyota, что свидетельствует о высоком спросе на гибридные технологии бренда среди украинских покупателей.

Сообщалось также, что в августе украинский автопарк пополнился 12,8 тысячами автомобилей с бензиновыми двигателями – на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Среди новых бензиновых автомобилей уверенно лидирует Škoda: сразу три модели бренда – Octavia, Kodiaq и Karoq – вошли в пятерку самых популярных.

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