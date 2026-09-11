У Путина заканчивается время на войну: колумнисты The Hill назвали три сценария для РФ

Аналитики назвали несколько сценариев, которые Владимир Путин может выбрать дальше, и самый опасный из них предполагает новую волну эскалации.

Российская война против Украины длится уже 1659 дней, хотя Владимир Путин рассчитывал завершить ее в течение одной-двух недель. Теперь у российского правителя остается все меньше времени и вариантов для достижения заявленных целей.

Об этом пишут офицер американской военной разведки в отставке Джонатан Свит и эксперт по национальной безопасности Марк Тот в колонке для The Hill.

Издание The Economist ранее высказало предположение, что Путин может считать неудачное завершение войны угрозой для себя.

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"Они меня повесят", – якобы сказал он своим друзьям в начале войны.

Первый вариант – договориться через Трампа

Наименее радикальным вариантом для Путина авторы называют продолжение нынешнего курса и попытку убедить Дональда Трампа заставить Украину согласиться на мир на российских условиях.

На прошлой неделе в Москве Путин принимал американского посланника Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. В аэропорту их встретил российский представитель по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев.

Еще в феврале Дмитриев предлагал совместный проект с США стоимостью 14 триллионов долларов, который зависел от мирного соглашения по Украине и отмены западных санкций.

В то же время для достижения мира на российских условиях Владимир Зеленский должен был бы согласиться на передачу Донбасса России. Авторы считают, что Дональд Трамп не может пойти на такой шаг.

Во вторник Путин в течение часа разговаривал с Трампом по телефону. Помощник Кремля Юрий Ушаков назвал разговор конструктивным.

Трамп заявил, что прекращение войны открыло бы "впечатляющие и далеко идущие" перспективы для полного восстановления отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, это оказало бы "особое влияние на торгово-экономические связи, суля огромные выгоды для обеих стран".

"Только не для Украины", – подчеркивают авторы.

Второй вариант – давление на НАТО и Европу

Второй сценарий предусматривает давление на НАТО и Европейский Союз с целью заставить их прекратить поддержку Украины.

Согласно тексту, Кремль уже использует для этого гибридную войну, демонстрацию военной силы и угрозы странам, которые помогают Украине оружием и технологиями.

В Беларусь недавно была развернута 101-я ракетная бригада, оснащенная баллистической ракетной системой средней дальности "Орешник".

Россия также угрожала Германии ударами по военным производственным объектам в Берлине. Кроме того, российская сторона угрожала британским производителям беспилотников "полувоенным ответом" и заявляла о возможных "дополнительных мерах" в связи с расширением военного присутствия Норвегии у границы с Россией.

При этом Путин мог убеждать Трампа, что "не имеет враждебных планов" в отношении Европы. Однако, как отмечают авторы, его действия свидетельствуют об обратном.

Третий вариант – продолжение наступления

Самым опасным сценарием авторы называют продолжение российского наступления осенью после неудачного летнего наступления.

После этого Москва может вновь использовать зиму как оружие, нанося удары по критически важной инфраструктуре Украины и пытаясь оставить украинское население без тепла.

Отдельной проблемой для Кремля остаются потери российской армии. Согласно тексту, Россия может быть вынуждена мобилизовать до 600 тысяч военнослужащих после выборов в Государственную думу.

Авторы отмечают, что решение могут отложить до завершения выборов, поскольку такая мобилизация может быть негативно воспринята обществом.

В то же время российские генералы, как утверждается в материале, неоднократно переносили сроки захвата Донбасса. Сначала речь шла о Новом годе, а теперь – о 31 марта 2027 года.

Институт изучения войны, в свою очередь, оценивает вероятность такого развития событий вплоть до 2032 года, учитывая нынешние темпы российского продвижения.

В Кремле считают, что Россия побеждает

Авторы отмечают, что российская военная доктрина предусматривает значительное увеличение численности военных и артиллерии. В то же время они прогнозируют новые "мясорубки" и указывают на масштаб российских потерь.

Еще одним, наименее вероятным вариантом для Путина названо объявление победы, прекращение бомбардировок Украины и отвод российских войск к границе, установленной в феврале 2022 года.

По мнению авторов, команда Трампа должна осознать, что когда Путин говорит о мире, он имеет в виду уничтожение Украины как государства, а также ее языка, культуры и сопротивления российской гегемонии. Тот и Свит констатируют:

"Его условия остались неизменными после встречи с Виткоффом и Кушнером – просто переформулированными".

Авторы также утверждают, что предложенное Путиным трехдневное прекращение огня дало России возможность накопить баллистические ракеты, после чего она нанесла удар по Киеву.

Путин получает от генералов ложную картину?

Путин считает, будто Россия побеждает. При этом авторы предполагают, что его генералы могут сообщать ему не о реальной ситуации на фронте.

В качестве примера они приводят Святогорск в Донецкой области. В воскресенье Путин повторил журналистам информацию о том, что российские войска якобы захватили город. Однако уже в понедельник командир Третьего армейского корпуса Украины записал видео из центра Святогорска, опровергнув это заявление.

Авторы приходят к выводу, что Дональду Трампу необходимо учитывать роль самого Путина в продолжении войны.

"Единственной первопричиной войны в Украине является сам Путин. Единственная причина, по которой эта война продолжается, – это Путин", – утверждают они.

Мирные переговоры без прорыва

Как сообщал УНИАН, новые попытки администрации президента США Дональда Трампа возобновить дипломатические усилия по прекращению войны в Украине уже сталкиваются с событиями, которые ставят под сомнение перспективы мирной инициативы.

По данным Bloomberg, война в Украине продлится до 2027 года, ведь визит представителей США не дал результата. В частности, президент РФ планирует усилить атаки на Украину в течение зимы, чтобы проверить ее сопротивление и решимость союзников Киева.

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