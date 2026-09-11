Российской армии передали партию танков Т-80БВМ с новыми штурмовыми комплектами (фото)

Стальные тросы при ударе деформируют корпус кумулятивного боеприпаса.

Российский "Уралвагонзавод" (УВЗ) начал серийное производство штурмовых комплектов всесторонней защиты для Т-80БВМ. Первая партия танков с новой защитой уже направлена в войска, сообщает концерн.

"Ко Дню танкиста (отмечается в России 13 сентября, – УНИАН) партию Т-80БВМ с новой защитой направили в войска", – пишет "Уралвагонзавод" в своем Telegram-канале.

Количество переданных боевых машин россияне традиционно не называют, а имеющиеся фото не позволяют даже приблизительно оценить их число.

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По данным УВЗ, конструкторы разработали защиту с учетом опыта полевых модификаций. Новый комплект обеспечивает всестороннюю защиту боевой машины. Стальные тросы при попадании деформируют корпус кумулятивного боеприпаса или заставляют его сработать на безопасном расстоянии от основной брони.

"При этом конструкция не снижает маневренность танка, не ограничивает обзор экипажа и не мешает работе с прицельными комплексами", – добавляют на "Уралвагонзаводе". Последнее звучит слишком оптимистично, учитывая массивность конструкции.

Т-80БВМ: справка

Т-80БВМ – российский основной боевой танк, представляющий собой глубокую модернизацию советского Т-80БВ.

По данным из открытых источников, модернизированные танки оснащаются газотурбинным двигателем ГТД-1250, разработанным на основе авиационных наработок завода имени В. Я. Климова. Мощность силовой установки составляет 1250 лошадиных сил.

Т-80БВМ получил новый прицельный комплекс "Сосна-У". Такой же устанавливается и на модернизированные танки Т-72Б3. Т-80БВМ вооружен 7,62-мм пулеметом Калашникова и 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4.

Танки семейства Т-80 – другие новости

Недавно УНИАН сообщал, что в РФ во время перевозки по железной дороге был замечен модернизированный танк Т-80БВМ. Боевая машина получила обновленную противодроновую конструкцию и модернизированный комплект бортовой брони.

Речь идет о конструкции из проволочной сетки или решетчатой брони, которую военные прозвали "мангалом". Она должна защищать танк от кумулятивных боевых частей FPV-дронов и баражирующих боеприпасов, вызывая их подрыв до попадания в более тонкую верхнюю броню машины.

Сообщалось также о принципиально новой российской модификации танка Т-80, которая предусматривает установку башни от Т-80УД на шасси Т-80Б/БВ/У.

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