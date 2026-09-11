Польша подсчитала, сколько денег ей должна РФ за вторжение в Украину

В то же время в Варшаве подчеркивают, что никто не рассчитывает получить эти деньги от Москвы в ближайшее время.

Война России в Украине обошлась экономике Польши в более чем 100 миллиардов евро. Об этом пишет Tvp World со ссылкой на оценку государственного статистического управления Польши.

Издание отмечает, что в эту сумму, в частности, входят потери в корпоративном секторе страны на сумму 29 миллиардов евро, а также в секторе домохозяйств – 67,5 миллиарда евро. Павел Коваль, председатель парламентского комитета по иностранным делам, заявил, что многие страны несут "очень значительные потери" из-за этой войны. И основной причиной этого являются введенные санкции.

"Фундаментальный вопрос сегодня, с точки зрения законных интересов таких стран, как Польша, заключается в том, чтобы найти способ подсчитать эти потери… Это не означает, что мы ожидаем, что Россия выплатит нам эту сумму завтра, но мы считаем необходимым создать такой учет для послевоенного периода и продемонстрировать другим, кто склонен действовать вопреки международному праву, что существуют методы расчета затрат не только для страны, подвергающейся нападению", – подчеркнул он.

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Кроме того, война в Украине привела к инфляции, подчеркнул глава Статистического управления Польши Марек Церпял-Волан. По его оценкам, треть инфляции, превышающей целевой показатель, была вызвана эскалацией войны в Украине.

"Высокая инфляция привела к резкому росту номинальной заработной платы, но темпы роста реальной заработной платы замедлились после вторжения России в Украину", – сказал он, добавив, что реальная зарплата в Польше упала на 2%.

Также он отметил, что экономический шок, вызванный войной с Россией, привел к сокращению валовой добавленной стоимости Польши примерно на 98,7 миллиарда евро.

Финансовые потери от вторжения РФ в Украину

Напомним, в феврале 2026 года первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум сообщала, что для послевоенного восстановления Украине потребуется около 588 миллиардов долларов. Тогда она отмечала, что часть этих потребностей могут покрыть замороженные на Западе российские активы.

В то же время в июне издание Bloomberg отмечало, что война в Украине становится слишком дорогой и для Путина. По данным журналистов, темпы роста экономики РФ почти остановились, а дефицит бюджета стремительно растет на фоне увеличения военных расходов.

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