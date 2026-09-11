Почти 2000-летние надписи раскрыли тайны древнего культа в регионе апостола Павла

Одной из наиболее важных является надпись, посвящённая статуе Деметры Карпофорос – богини, связанной с плодородием и урожаями.

Тысячелетние надписи, обнаруженные на западе Турции, помогают лучше понять, как люди исповедовали религию почти 2000 лет назад, сообщает Fox News. Речь идет о том, что недавнее исследование было посвящено девяти вновь обнаруженным надписям, найденным во время обследования Акмонеи – древнего города в историческом регионе Фригия, связанного с апостолом Павлом.

Авторами исследования, опубликованного в журнале Gephyra, стали доцент Университета Акдениз Хусейн Узуноглу и доцент Университета Ушака Мюнтеха Динч, отмечают журналисты.

Речь идет о том, что Фригия упоминается в Новом Завете и связана с миссионерскими путешествиями апостола Павла, который путешествовал по этому региону и способствовал распространению христианства в Римской империи.

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В то же время новые надписи, датированные I–III веками нашей эры, демонстрируют, какие религиозные традиции существовали здесь еще до распространения христианства.

Одной из важнейших является надпись, посвящённая статуе Деметры Карпофорос – богини, связанной с плодородием и урожаями.

Узуноглу рассказал Fox News Digital, что культ этой богини уже был хорошо известен в других частях Малой Азии, однако ранее письменных свидетельств его существования во Фригии не находили.

"До появления этой надписи – а также другой, тесно связанной с ней, которую мы опубликовали несколько лет назад, – не существовало эпиграфических свидетельств того, что этот культ вообще существовал во Фригии, хотя этот регион был одним из важных сельскохозяйственных районов. Поэтому это действительно заполняет пробел на карте древних религиозных практик", – сказал исследователь.

Еще одна надпись свидетельствует о том, что состоятельный благотворитель по имени Демадес заказал статую с факелом. Вероятно, она помогала освещать ночью главную улицу Акмонеи с колоннадой.

"Это была не просто абстрактная гражданская набожность. Один состоятельный житель буквально освещал свой город", – отметил Узуноглу.

По его словам, статуи с факелами известны лишь на двух других археологических памятниках, поэтому новая находка пополняет очень короткий перечень подобных артефактов.

Другая надпись посвящена женщине по имени Мандана, которая была верховной жрицей города. Ее муж Приск установил в ее честь памятник.

"Есть веские доказательства того, что женщины могли самостоятельно занимать такие должности", – сказал Узуноглу.

По его мнению, надпись Манданы является именно таким случаем: "Эта честь принадлежит ей, а не ей и её мужу вместе".

Надписи также позволяют заглянуть в личную жизнь жителей Акмонеи.

По словам Узуноглу, один из погребальных алтарей свидетельствует о том, что владелец гробницы заранее подготовил памятник для себя и своей жены при условии, что после его смерти она больше не выйдет замуж.

На другом погребальном камне находятся эпитафии двух мужчин, которые, вероятно, были военнослужащими.

В эпитафии указано, что один из них "пал жертвой беззаконных рук", то есть, по словам Узуноглу, его могли убить.

"Вероятно, это были боевые товарищи, которых увековечили вместе, – редкий и очень человечный взгляд на военную дружбу в эпиграфических памятниках", – сказал исследователь.

В целом Узуноглу считает, что главное значение исследования заключается не в какой-то одной сенсационной находке, а в том, как все новые надписи вместе дополняют картину жизни древнего города.

"Речь идет не столько об одной грандиозной находке, сколько о том, как каждый новый камень постепенно делает более чётким наше представление о том, как жители Акмонеи поклонялись богам, чтили друг друга и хоронили своих умерших", – отметил он.

Хотя эти надписи напрямую не связаны с христианством, они позволяют лучше понять религиозную среду Фригии – региона, где новая вера довольно рано начала обретать последователей.

Об этом рассказал Дуглас Эстес, исследователь раннего христианства и профессор New College of Florida, который не принимал участия в новом исследовании.

Он отметил, что, хотя Фригия связана с миссионерскими путешествиями апостола Павла, точно неизвестно, посещал ли Павел именно Акмонею.

"У нас нет всех подробностей о христианских миссиях в этом районе, но мы знаем, что в регионе велось много диалога и миссионерской работы", – сказал Эстес.

По его словам, археологические данные свидетельствуют о том, что христианство начало обретать последователей среди простых людей во Фригии задолго до прихода к власти императора Константина.

"Поэтому это был не подход сверху вниз, а скорее движение снизу вверх, когда простые люди сами принимали христианство", – отметил исследователь.

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