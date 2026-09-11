Путин перечеркнул надежды на мирные переговоры Трампа, - CNN

Несмотря на заявления Дональда Трампа о готовности Путина к соглашению, Россия продолжает наносить удары по Украине, а ключевые разногласия между сторонами сохраняются.

Новые попытки администрации президента США Дональда Трампа возобновить дипломатические усилия по прекращению войны в Украине уже сталкиваются с событиями, которые ставят под сомнение перспективы мирной инициативы, пишет CNN.

После возобновления Соединенными Штатами попыток добиться урегулирования конфликта Дональд Трамп заявил журналистам, что президент России Владимир Путин "хочет заключить соглашение".

"Если президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить соглашение, это было бы очень хорошо", – сказал Трамп.

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Однако события последних дней рисуют иную картину.

Российский беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы

В среду российский реактивный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. Из-за этого был задержан вылет самолета, на котором Владимир Зеленский направлялся в Норвегию.

Инцидент не представлял прямой угрозы для украинского президента. В то же время посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что вторжение российского разведывательного беспилотника, вероятно, "не было случайностью".

Между тем после отъезда из Киева американских посланников Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, посетивших Украину после поездки в Москву, Россия возобновила удары.

После трехдневной паузы ракеты и беспилотники атаковали Украину. В результате нового удара погибли пять человек.

США пытаются возобновить дипломатию

Несмотря на это, серьезные дипломатические усилия администрации Трампа по прекращению войны могли бы стать важным шагом. Справедливый мир в Украине был бы значительным достижением.

Ключевые разногласия между Украиной и РФ, которые не позволяют завершить войну, никуда не исчезли. Отдельные заявления американских переговорщиков также вызывают сомнения относительно их понимания характера войны и мотивов России.

В частности, Стив Виткофф высказался о Путине с уважением и восторгом, заявив, что их встречи станут ярким событием после его выхода на пенсию.

Джаред Кушнер, в свою очередь, говорил о необходимости найти "выигрышную" ситуацию как для Путина, так и для Зеленского, которая убедила бы обоих прекратить борьбу.

Российские требования остаются неприемлемыми для Украины

CNN отмечает, что "победа" для России фактически означала бы подтверждение ее решения вести войну против Украины.

Владимир Путин продолжает говорить о необходимости устранения "коренных причин" конфликта. В тексте отмечается, что эта формулировка связана с российскими требованиями о прекращении суверенитета и демилитаризации Украины.

Москва также требует территории в восточных областях, которые российские войска еще не захватили. В то же время Владимир Зеленский не смог бы принять такие условия.

Дональд Трамп объясняет задержку переговоров личными отношениями между Путиным и Зеленским.

"Задержка заключается в том, что эти два человека ненавидят друг друга", – сказал Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс.

Он добавил: "Я знаю об этих соглашениях, и это два человека, которые устали воевать".

В США говорят о возможном соглашении

Несмотря на оптимизм Трампа, перспектива новой эффективной дипломатии США остается неопределенной.

Дополнительные сомнения возникают из-за непрозрачности вокруг встреч с Путиным и недавнего визита в Россию директора ЦРУ Джона Ретклиффа.

По разным источникам информации, американский глава разведки мог предупредить Москву, что война в Украине складывается не в пользу России, а также призвать не вторгаться на территорию НАТО. В то же время точно неизвестно, о чем именно договаривались Москва и Вашингтон.

Отдельные опасения в Европе вызвали намеки России на будущие экономические возможности между двумя странами. Это породило предположение, что Дональда Трампа могут больше интересовать потенциальные сделки, связанные с российскими минеральными и природными ресурсами, чем справедливый мир в Украине.

Рубио: есть шанс на достижение договоренности

Государственный секретарь США Марко Рубио в среду заявил журналистам в Колумбии, что в течение следующих нескольких недель существует шанс "возможно прийти к выводу, который будет приемлем для обеих сторон".

В то же время он признал, что для этого еще предстоит проделать значительный объем работы.

В тексте отмечается, что Украина не только продолжает сопротивляться, но и демонстрирует все большую способность наносить удары по целям в России. В то же время Россия также недавно добилась успехов на поле боя, хотя ее потери остаются чрезвычайно большими.

Американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф на прошлой неделе впервые за время войны посетили Киев, что вызвало одобрительные заявления со стороны украинского правительства.

Однако, как отмечается в материале, дипломатия Трампа имеет определенную закономерность: после консультаций с Путиным Вашингтон выдвигает предложение, которое в значительной степени отражает цели России. Когда Зеленский оказывает сопротивление, администрация США выражает разочарование, а последующие, измененные версии плана становятся неприемлемыми уже для Кремля.

"Пока это не изменится, надежды на новую инициативу США следует сдерживать", – говорится в тексте.

Мирные переговоры по Украине – последние новости

Напомним, ранее Bloomberg писал, что война в Украине продлится до 2027 года, ведь визит представителей США не дал результата. В частности, президент РФ планирует усилить атаки на Украину в течение зимы, чтобы проверить ее сопротивление и решимость союзников Киева.

В то же время пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на предложение возобновить переговоры с участием Украины и США. По его словам, "пока преждевременно говорить" о месте и возможных сроках проведения таких переговоров.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявляет о мире в Украине, который будет "выгодным для всех". Однако, как пишет политический журналист Стюарт Дауэлл для TVP World, последние дипломатические события выглядят менее обнадеживающими.

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