Честные плюсы и минусы: украинка сравнила жизнь в Польше и Австрии

Девушка без прикрас перечислила все плюсы и минусы обеих стран.

Украинская студентка Ольга Конопацкая, прожившая три года в Польше, а затем переехавшая в Австрию, поделилась подробным сравнением жизни в обеих странах. В своем TikTok-блоге девушка назвала ключевые преимущества и недостатки проживания, обучения и обслуживания в этих европейских странах.

Ольга сравнила страны по нескольким основным критериям.

Стоимость жизни (преимущество Польши)

По словам блогерши, Польша значительно более доступна. Цены на продукты питания, медицинское страхование и аренду жилья там существенно ниже, что делает повседневную жизнь финансово более комфортной.

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Качество образования (преимущество Австрии)

Получив диплом бакалавра в Польше, девушка поступила в магистратуру уже в австрийский вуз. Она отмечает, что в Австрии учебная программа более насыщенная и больше ориентирована на практические, реальные знания. В то же время за развитие студенческой жизни и развлечения Ольга отдала балл Польше.

Сфера услуг (преимущество Польши)

Уровень сервиса в Польше оказался выше. Девушка связывает это с мощной украинской диаспорой: благодаря большому количеству предприятий, открытых украинцами, выбор услуг шире, а их качество – лучше.

Природа и путешествия (преимущество Австрии)

Климат и географическое положение Австрии покорили студентку. Невероятные пейзажи, горы и озера, а также возможность за считанные часы добраться до соседних европейских стран стали большим плюсом.

Безопасность и отношение к иностранцам (преимущество Австрии)

Важным фактором для Ольги стало чувство безопасности. В Австрии она чувствует себя гораздо спокойнее и за несколько месяцев ни разу не сталкивалась с негативом. Зато в Польше ей иногда приходилось слышать неприятные комментарии в свой адрес из-за того, что она иностранка.

Девушка подытожила, что Польша выигрывает в финансовом плане и по комфорту услуг, тогда как Австрия привлекает более качественным высшим образованием, более безопасной атмосферой и живописной природой.

Украинцы за рубежом – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Польше расходы на проживание значительно отличаются от украинских. Пользовательница Instagram под ником zoriankash рассказала о том, сколько на самом деле стоит жизнь в Польше для двоих.

Она рассказала, что несколько месяцев назад начала жить вместе со своим парнем, после чего они решили делить все расходы. Автор рассказала, что больше всего денег уходит на аренду жилья. По ее словам, квартира недалеко от центра Вроцлава обходится ей в 3 100 злотых (примерно 36 тысяч гривен).

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