Apple назвала дату выхода iOS 27 – обновление получит даже легендарная модель

Apple оптимизировала iOS 27 на старых айфонах, поэтому даже модель 2019 года получит обновление.

Apple объявила, что с 14 сентября владельцы iPhone смогут обновить свои смартфоны на финальную версию iOS 27. Обновление появится в 20:00 по Киеву и будет доступно по всему миру, пишет The Verge.

Обновление выйдет для всех смартфонов, начиная с iPhone SE 2 поколения (2020 год) или с iPhone 11 (2019 год). Apple фактически позволяет владельцам айфонов 11-й серии оставаться на актуальной версии iOS спустя семь лет после выхода смартфона.

Полный перечень совместимых моделей:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

iPhone Duo;

iPhone 17e;

iPhone 17;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone Air;

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE 2.

Одним из главных нововведений iOS 27 станет Siri AI – обновленная версия голосового помощника с расширенными возможностями ИИ, работающая не только на собственных моделях Apple, но и на Gemini. Однако эта функция будет доступна только на iPhone 15 Pro и более новых моделях.

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Также Apple серьезно поработала над отзывчивостью и быстродействием iOS. Приложения теперь открываются на 30% быстрее, а скорость передачи через AirDrop увеличили на 80%. Еще по просьбе пользователей добавили ползунок прозрачности Liquid Glass и возможность уменьшать размер часов на экране блокировки. Всего Apple подготовила для системы более 250 других функций и изменений.

В тот же день, 14 сентября, Apple выпустит и остальные крупные обновления своих ОС. Перед установкой стоит заранее сделать резервную копию данных и проверить свободное место. На iPhone желательно освободить 10–15 ГБ, а для macOS рекомендуется оставить до 50 ГБ свободного пространства.

9 сентября Apple провела большую презентацию своих новинок. Главным анонсом стал первый iPhone с гибким экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили немало нововведений, а вот базовую версию перенесли на 2027 год.

После презентации стала известна официальная емкость аккумуляторов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Apple заявляет о самом большом приросте автономности между поколениями в истории iPhone.

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