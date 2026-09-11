Apple назвала дату выхода iOS 27 – обновление получит даже легендарная модель

Apple объявила, что с 14 сентября владельцы iPhone смогут обновить свои смартфоны на финальную версию iOS 27. Обновление появится в 20:00 по Киеву и будет доступно по всему миру, пишет The Verge.
Обновление выйдет для всех смартфонов, начиная с iPhone SE 2 поколения (2020 год) или с iPhone 11 (2019 год). Apple фактически позволяет владельцам айфонов 11-й серии оставаться на актуальной версии iOS спустя семь лет после выхода смартфона.
Полный перечень совместимых моделей:
- iPhone 18 Pro;
- iPhone 18 Pro Max;
- iPhone Duo;
- iPhone 17e;
- iPhone 17;
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Pro Max;
- iPhone Air;
- iPhone 16e;
- iPhone 16;
- iPhone 16 Plus;
- iPhone 16 Pro;
- iPhone 16 Pro Max;
- iPhone 15;
- iPhone 15 Plus;
- iPhone 15 Pro;
- iPhone 15 Pro Max;
- iPhone 14;
- iPhone 14 Plus;
- iPhone 14 Pro;
- iPhone 14 Pro Max;
- iPhone 13;
- iPhone 13 mini;
- iPhone 13 Pro;
- iPhone 13 Pro Max;
- iPhone 12;
- iPhone 12 mini;
- iPhone 12 Pro;
- iPhone 12 Pro Max;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro;
- iPhone 11 Pro Max;
- iPhone SE 2.
Одним из главных нововведений iOS 27 станет Siri AI – обновленная версия голосового помощника с расширенными возможностями ИИ, работающая не только на собственных моделях Apple, но и на Gemini. Однако эта функция будет доступна только на iPhone 15 Pro и более новых моделях.
Также Apple серьезно поработала над отзывчивостью и быстродействием iOS. Приложения теперь открываются на 30% быстрее, а скорость передачи через AirDrop увеличили на 80%. Еще по просьбе пользователей добавили ползунок прозрачности Liquid Glass и возможность уменьшать размер часов на экране блокировки. Всего Apple подготовила для системы более 250 других функций и изменений.
В тот же день, 14 сентября, Apple выпустит и остальные крупные обновления своих ОС. Перед установкой стоит заранее сделать резервную копию данных и проверить свободное место. На iPhone желательно освободить 10–15 ГБ, а для macOS рекомендуется оставить до 50 ГБ свободного пространства.
9 сентября Apple провела большую презентацию своих новинок. Главным анонсом стал первый iPhone с гибким экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили немало нововведений, а вот базовую версию перенесли на 2027 год.
После презентации стала известна официальная емкость аккумуляторов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Apple заявляет о самом большом приросте автономности между поколениями в истории iPhone.