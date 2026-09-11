Валюта дешевеет в конце недели: какой курс доллара и евро сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,35 грн, а евро – 51,52 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 11 сентября, снизился на 8 копеек и составляет 44,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 52,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,52 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,78 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,15 грн/евро, а курс продажи – 51,93 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 11 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,55 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,76 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 23 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в период с 14 по 20 сентября резких курсовых изменений на валютном рынке Украины не ожидается: доллар может находиться в коридоре 44,4–44,8 гривни, тогда как евро из-за колебаний международной пары евро/доллар будет иметь более широкий диапазон – примерно 51–52,5 гривни.

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